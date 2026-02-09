Павла Прилучного заподозрили в пластике в сети со словами «вообще на себя не похож»

Российского актера Павла Прилучного заподозрили в пластике из-за новых фото в сети. Публикации и комментарии на данную тему появились на его странице Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 38-летний артист позировал в черном классическом костюме, состоящем из однобортного пиджака с широкими лацканами, широких брюк и рубашки в тон. Кроме того, звезда сериала «Мажор» надел браслет, цепочку и обручальное кольцо из белого золота.

Пользователи сети оценили внешность Прилучного в комментариях под постом. «Он как будто пластику сделал», «Без пластики не обошлось, комочки Биша удалил и губки сделал», «А что с подбородком стало, почему он как лодка?», «Тут, кажется, на Павле перестарались с фильтрами», «С обработкой ИИ однозначно, на некоторых фото вообще не похож на себя», «Какой-то совсем измененный», «О Прилучном напоминает только тату на шее», «Он в прайме», — заявили они.

В июне 2025 года Павел Прилучный опубликовал фото с голым торсом. Артист представал напротив зеркала в черных тренировочных штанах.