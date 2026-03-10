Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:11, 10 марта 2026Наука и техника

Привычный орех оказался полезен для снижения воспаления в организме

Nutrients: Употребление миндаля снижает воспаление в организме при ожирении
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Irina Iriser / Unsplash

Ежедневное употребление миндаля может снижать воспаление в организме у людей с ожирением. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миссури, проведя шестинедельное рандомизированное клиническое исследование. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 69 взрослых с ожирением в возрасте 30-45 лет. Одной группе участников предложили ежедневно съедать 57 граммов миндаля, а другой — перекус в виде печенья с такой же калорийностью. При этом участники продолжали придерживаться своего обычного рациона и образа жизни.

Материалы по теме:
Кешью: что это за орехи, польза и вред для организма, сколько можно есть в сутки
Кешью:что это за орехи, польза и вред для организма, сколько можно есть в сутки
17 сентября 2024
Миндаль: польза и вред для организма, сколько орехов можно съесть в день
Миндаль:польза и вред для организма, сколько орехов можно съесть в день
12 ноября 2024

Через шесть недель у людей, регулярно употреблявших миндаль, снизились уровни нескольких воспалительных молекул в крови — IL-6, TNF-α и IFN-γ. Эти вещества связаны с хроническим воспалением, которое часто сопровождает ожирение и повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом вес участников, уровень сахара, холестерина и артериальное давление за время эксперимента существенно не изменились.

По словам ученых, эффект может быть связан с составом миндаля. Орехи богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой, витамином Е и минералами, которые способны поддерживать иммунную систему и снижать воспалительные процессы. Авторы работы отмечают, что включение миндаля в рацион может стать простым элементом питания, помогающим уменьшить воспаление, связанное с ожирением.

Ранее стало известно, что полифенолы из китайской оливы снижают уровень жира в клетках печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    Российского подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой

    Google выписали многомиллионный штраф в России

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

    Врач привела научно доказанные факты в защиту красного мяса

    Осужденного насильника задержали спустя два года после побега

    Опубликованы фото 62-летнего Константина Меладзе с молодой спутницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok