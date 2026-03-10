Привычный орех оказался полезен для снижения воспаления в организме

Nutrients: Употребление миндаля снижает воспаление в организме при ожирении

Ежедневное употребление миндаля может снижать воспаление в организме у людей с ожирением. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миссури, проведя шестинедельное рандомизированное клиническое исследование. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 69 взрослых с ожирением в возрасте 30-45 лет. Одной группе участников предложили ежедневно съедать 57 граммов миндаля, а другой — перекус в виде печенья с такой же калорийностью. При этом участники продолжали придерживаться своего обычного рациона и образа жизни.

Через шесть недель у людей, регулярно употреблявших миндаль, снизились уровни нескольких воспалительных молекул в крови — IL-6, TNF-α и IFN-γ. Эти вещества связаны с хроническим воспалением, которое часто сопровождает ожирение и повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом вес участников, уровень сахара, холестерина и артериальное давление за время эксперимента существенно не изменились.

По словам ученых, эффект может быть связан с составом миндаля. Орехи богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой, витамином Е и минералами, которые способны поддерживать иммунную систему и снижать воспалительные процессы. Авторы работы отмечают, что включение миндаля в рацион может стать простым элементом питания, помогающим уменьшить воспаление, связанное с ожирением.

