18:19, 10 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба вербовавшего россиян в террористическую организацию мужчины

Житель Кубани Пешков получил 10 лет колонии за вербовку в РДК
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани Андрея Пешкова к 10 годам лишения свободы за вербовку россиян в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Он признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Первые два года наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с 10 сентября 2024 года по 21 июля 2025 года фигурант переписывался со знакомым и отправил ему ссылку на официальный канал террористической организации, а также соответствующие информационные материалы, убеждая его о необходимости вступления в ряды РДК. Кроме того, 14 июня 2025 года он опубликовал комментарий, в котором заявил о признании действий РДК правильными и заслуживающими поддержки.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам заключения жителя Кубани Владислава Суряднова за вербовку в «Русский добровольческий корпус».

