Комаренко: ВСУ планировали контрнаступление 2023 года еще осенью 2022 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали провести летнее контрнаступление 2023 года в Запорожской области еще осенью 2022 года. Соответствующий факт раскрыл начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Александр Комаренко в интервью «РБК-Украина».

«Вообще-то наступательную операцию на этом, мелитопольском, направлении намеревались провести еще в 2022 году. Было проведено планирование, определены войска, которые должны были привлекаться», — рассказал генерал.

Как рассказал Комаренко, действующий на тот момент главнокомандующий ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный еще осенью 2022 года рассматривал возможность главного удара на Мелитополь, однако впоследствии операция была перенесена, а четыре бригады были переброшены для операций на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Весной 2023 года Залужный доработал план, включавший в себя операцию в районе Бахмута в Донецкой народной республике, который затем был утвержден президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам генерала ВСУ, для контрнаступления украинская армия сосредоточила в общей сложности 19 бригад:

10 бригад ВСУ и три бригады Национальной гвардии Украины на мелитопольском направлении;

пять бригад в районе Великой Новоселки в ДНР;

одна резервная бригада.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года. Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.