Наука и техника
19:12, 10 марта 2026Наука и техника

Развеян миф о вреде популярных продуктов для памяти

EJN: Ультрапереработанные продукты не связаны с ускоренным ухудшением памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Conor Brown / Unsplash

Употребление ультрапереработанных продуктов не связано с более быстрым ухудшением памяти и других когнитивных функций у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные десятилетнего наблюдения за жителями Нидерландов. Работа опубликована в журнале European Journal of Nutrition (EJN).

В исследовании использовали данные проекта Longitudinal Aging Study Amsterdam, в котором отслеживают состояние здоровья пожилых людей. В анализ вошел 1371 участник старше 55 лет. Их когнитивные функции оценивали несколько раз в течение 10 лет с помощью пяти тестов, проверяющих общие когнитивные способности, скорость обработки информации, эпизодическую память и исполнительные функции — способность концентрироваться, планировать действия и контролировать внимание.

Рацион участников оценивали с помощью подробного опросника питания. Все продукты классифицировали по системе NOVA, которая делит пищу по степени промышленной обработки. К ультрапереработанным продуктам относят пищу, созданную из сильно переработанных ингредиентов и содержащую добавки — ароматизаторы, красители, эмульгаторы и усилители вкуса. Обычно это готовые или полуготовые продукты, например сладкие напитки, печенье, мороженое, сосиски, колбасы, сладкие завтраки, чипсы и промышленный хлеб.

В среднем ультрапереработанные продукты составляли около 20 процентов рациона участников. Однако анализ показал, что их доля в питании не была связана с более быстрым снижением когнитивных функций ни по одному из исследованных показателей. По словам авторов работы, результаты показывают, что на здоровье мозга, вероятно, сильнее влияет общее качество питания и диетические привычки, чем отдельные категории продуктов.

Ранее ученые выяснили, что брокколи, цветная капуста и рукола снижают риск развития заболеваний сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
