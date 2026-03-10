Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:48, 10 марта 2026Экономика

Россиян призвали не кидать объедки

Ветврач Блюменкранц: Кормление птиц вредной едой небезопасно для них
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Россияне часто подкармливают птиц у дома отходами со стола и хлебом, однако эта практика не всегда оправдана с точки зрения биологии и ветеринарной гигиены. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

Он объяснил, что большинство диких городских птиц способны самостоятельно обеспечивать себя кормом, а подкормка может требоваться им в периоды устойчивых морозов, сильного снегопада и гололеда, когда доступ к естественной кормовой базе существенно ограничен.

Но даже в этот период не рекомендуется кормить птиц вредной едой — соленой, жареной, копченой и приправленной пищей. Она нарушает водно-солевой баланс, создает избыточную нагрузку на внутренние органы и может вызывать расстройства пищеварения и интоксикацию.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

Хлеб, которым часто подкармливают птиц, в большом количестве не обеспечивает их необходимыми питательными веществами, может вызывать брожение и способствовать формированию дефицитов важных веществ в организме при регулярном кормлении. Заплесневелые продукты способны привести к тяжелым отравлениям.

Кормить птиц лучше всего сырыми несолеными семенами, специальными кормами и зерном. В холодный период в рацион для насекомоядных видов можно добавить немного несоленого сала.

Ветеринар также призвал не создавать ситуаций, когда очень много птиц скапливается в одном месте: скученность повышает риск распространения инфекций и загрязнения городской среды.

В заключение он назвал основным принципом подкормки принцип «не навредить». В большинстве случаев птицы успешно адаптированы к городской среде, а вмешательство человека должно быть осознанным и сезонно оправданным», — указал Блюменкранц.

Ранее москвичам и жителям области посоветовали кормить птиц, которые залетают в регион в поисках пищи, нежареными семенами подсолнечника, овса и проса. Такие птицы, как свиристели и снегири, а иногда и более редкие, прилетают в столичный регион из-за аномальных морозов в естественной среде обитания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

    В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

    Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok