Россиян призвали не кидать объедки

Ветврач Блюменкранц: Кормление птиц вредной едой небезопасно для них

Россияне часто подкармливают птиц у дома отходами со стола и хлебом, однако эта практика не всегда оправдана с точки зрения биологии и ветеринарной гигиены. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

Он объяснил, что большинство диких городских птиц способны самостоятельно обеспечивать себя кормом, а подкормка может требоваться им в периоды устойчивых морозов, сильного снегопада и гололеда, когда доступ к естественной кормовой базе существенно ограничен.

Но даже в этот период не рекомендуется кормить птиц вредной едой — соленой, жареной, копченой и приправленной пищей. Она нарушает водно-солевой баланс, создает избыточную нагрузку на внутренние органы и может вызывать расстройства пищеварения и интоксикацию.

Хлеб, которым часто подкармливают птиц, в большом количестве не обеспечивает их необходимыми питательными веществами, может вызывать брожение и способствовать формированию дефицитов важных веществ в организме при регулярном кормлении. Заплесневелые продукты способны привести к тяжелым отравлениям.

Кормить птиц лучше всего сырыми несолеными семенами, специальными кормами и зерном. В холодный период в рацион для насекомоядных видов можно добавить немного несоленого сала.

Ветеринар также призвал не создавать ситуаций, когда очень много птиц скапливается в одном месте: скученность повышает риск распространения инфекций и загрязнения городской среды.

В заключение он назвал основным принципом подкормки принцип «не навредить». В большинстве случаев птицы успешно адаптированы к городской среде, а вмешательство человека должно быть осознанным и сезонно оправданным», — указал Блюменкранц.

Ранее москвичам и жителям области посоветовали кормить птиц, которые залетают в регион в поисках пищи, нежареными семенами подсолнечника, овса и проса. Такие птицы, как свиристели и снегири, а иногда и более редкие, прилетают в столичный регион из-за аномальных морозов в естественной среде обитания.