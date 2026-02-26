Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

Экономика
18:41, 26 февраля 2026Экономика

Москвичей научили кормить залетных птиц

Географ Полынова: Залетных птиц в Москве следует кормить овсом и просом
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Москву и область в поисках пищи часто залетают птицы из других, более дальних регионов, и их можно подкармливать нежареными семенами подсолнечника, овса, проса. Об этом агентству «Москва» рассказала кандидат географических наук, доцент департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ольга Полынова.

В Москву могут залетать северные птицы — свиристели и снегири, а иногда в черте города есть шанс увидеть и более редких птиц. Им ни в коем случае нельзя давать чeрный хлеб, солeное, жареное или испорченное зерно.

Птицы могут прилетать в московский регион из-за аномальных холодов в их привычных местах обитания. Полынова привела пример, что в январе в окрестностях Железнодорожного был замечен щур — яркая птица размером со скворца, родственница снегиря. Обычно щуры предпочитают глухие хвойные леса севера, и их появление рядом с домами возможно только из-за аномально суровой зимы в родных краях.

Ранее москвичей предупредили о «пьяных» свиристелях, которые могут встретиться в городе в марте. Если на улице достаточно тепло, таких птиц рекомендуется переместить в безопасное место. На морозе их необходимо отнести в тепло.

