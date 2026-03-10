Реклама

Экономика
16:27, 10 марта 2026Экономика

Россияне подали в суд на Финляндию из-за недвижимости

Верховный суд рассмотрит иск россиян к властям Финляндии из-за недвижимости
Александра Качан (Редактор)

Фото: Tero Jokinen / Shutterstock / Fotodom

Семья из Санкт-Петербурга подала иск в суд против Государственного совета Финляндии из-за недвижимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде (ВС).

Россияне требуют обязать власти страны выкупить принадлежащий им жилой дом и земельный участок, а также взыскать компенсацию морального вреда. По словам истцов, ограничение въезда в Финляндию лишило их возможности распоряжаться имуществом.

Суд первой инстанции отказался принять иск из-за юрисдикционного иммунитета иностранного государства. Апелляция и кассация поддержали такое решение. В жалобе в ВС семья отметила, что лишена судебной защиты, так как российские суды отказываются браться за дело, а обратиться в суды Финляндии они не могут из-за невозможности въехать в страну.

ВС решил, что в таком случае суд имеет право запросить заключение Министерства иностранных дел РФ о применении принципа взаимности и оценить, есть ли у истцов доступ к судебной защите в иностранном государстве. «Дело принято к рассмотрению Судебной коллегией по гражданским делам», — говорится в сообщении пресс-службы органа.

Ранее стало известно, что восток Финляндии находится в экономическом шоке после закрытия границы с Россией.

