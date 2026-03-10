Реклама

05:30, 10 марта 2026Путешествия

Россиянин описал один из городов Золотого кольца фразой «толпы туристов и заоблачные цены»

Алина Черненко

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российский тревел-блогер Максим Голышев побывал в Суздале и описал его фразой «толпы туристов и заоблачные цены». Своим мнением он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в последние годы этот старинный город Золотого кольца начал постепенно утрачивать свой первозданный облик. По его словам, растущий поток посетителей и коммерциализация местных достопримечательностей привели к значительному росту цен на все: от экскурсий и отелей до входных билетов в музеи и традиционных сувениров.

Голышев добавил, что по центру города ходят настоящие толпы: экскурсионные группы, туристы-одиночки, семьи с детьми, компании молодежи и люди преклонного возраста. Такого количества людей, как на Кремлевской улице Суздаля, нет даже на московском Арбате, подчеркнул он.

«Да, город по-прежнему является уникальным музеем под открытым небом, однако со временем начинает все больше походить на туристический аттракцион с 400 сравнительно честными способами отъема денег у населения, а не на живой памятник истории», — посетовал россиянин.

Ранее другая российская тревел-блогерша описала Суздаль словами «больше не вернусь». В частности, ее отпугнули толпы туристов, из-за которых сложно сосредоточиться на достопримечательностях и атмосфере города.

