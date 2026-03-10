Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

Жительница Башкирии оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

Жительница Башкирии оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге в поселке Павловка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, россиянка в темное время суток упала в огонь под банным чаном.

Как утверждает Mash Batash, девушка пошла попариться, полежала в чане. Когда решила окунуться снова, света на улице почти не было. Она наступила на плохо закрепленные доски в основании чана. Они провалились под ней — гостья глэмпинга упала в топку под чашей.

Жительнице Башкирии бросились на помощь друзья и супруг. В больнице у нее диагностировали ожоги первой и второй степени. Суд обязал владельца чана выплатить девушке 60 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее стало известно, что в Орске женщина обварилась кипятком в ванне. Ее с ожогами 40 процентов тела доставили в реанимацию.