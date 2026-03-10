Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 10 марта 2026Россия

Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

Жительница Башкирии оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Жительница Башкирии оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге в поселке Павловка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, россиянка в темное время суток упала в огонь под банным чаном.

Как утверждает Mash Batash, девушка пошла попариться, полежала в чане. Когда решила окунуться снова, света на улице почти не было. Она наступила на плохо закрепленные доски в основании чана. Они провалились под ней — гостья глэмпинга упала в топку под чашей.

Жительнице Башкирии бросились на помощь друзья и супруг. В больнице у нее диагностировали ожоги первой и второй степени. Суд обязал владельца чана выплатить девушке 60 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее стало известно, что в Орске женщина обварилась кипятком в ванне. Ее с ожогами 40 процентов тела доставили в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

    В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

    Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok