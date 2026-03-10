Реклама

07:34, 10 марта 2026Путешествия

Россиянка описала популярный курорт Таиланда фразой «может разочаровать»

Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Рита раскрыла неожиданные факты о популярном курорте Таиланда Пхукете, о которых туристов обычно не предупреждают. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Кочевники Путешествия» на платформе «Дзен».

«Пхукет — не идеальная картинка и не сказка. Это реальный остров со своими плюсами и минусами. Он может разочаровать, если ехать без понимания. И может понравиться, если знать, чего ждать», — такими фразами описала азиатский курорт россиянка.

В частности, автор публикации отметила, что Пхукет состоит из десятков разных районов. Так, Патонг — шумный, с барами и активной ночной жизнью, Ката и Карон — более спокойные, но все равно туристические, а Раваи больше подходит для долгого проживания. «Если выбрать район случайно, можно разочароваться. Потому что атмосфера везде разная», — предупредила Рита.

Она также рассказала, что без байка или машины на Пхукете сложно. Общественный транспорт там развит плохо, а такси недешевое.

Еще один факт, на который обратила внимание туристов путешественница, — море на этом тайском курорте не всегда спокойное и «открыточное». В период ветров, например, бывают сильные волны. Иногда на местных пляжах вывешивают красные флаги, и купаться запрещено.

Россиянка также подчеркнула, что Пхукет дороже, чем многие ожидают, так как это остров с развитой инфраструктурой и высоким спросом. «Жилье, такси, аренда транспорта дороже, чем в некоторых других регионах страны. Если вы планируете бюджетный отдых, стоит заранее просчитать расходы», — предупредила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Пхукет фразой «дорогой и загруженный». По ее словам, в 2026 году там выросли цены, а людей стало больше, поэтому ожидания туристов часто не совпадают с реальностью.

