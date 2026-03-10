Реклама

14:20, 10 марта 2026Силовые структуры

Россиянке дали срок за комментарий

В Тверской области россиянке дали шесть лет за комментарий
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тверской области местную жительницу приговорили к шести годам колонии по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 39-летняя осужденная в августе 2024 года разместила комментарий в интернете, в котором оправдывала обстрел российской автоколонны со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе следствия выяснилось, что в октябре 2022 года женщина призывала в соцсетях препятствовать деятельности органов российской власти.

Ранее жителю Ухты дали шесть лет за публикацию материала об украинских террористах.

