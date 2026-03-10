Реклама

12:45, 10 марта 2026Из жизни

Семья нашла во время уборки дома две настоящие боевые гранаты

В США в доме покойного нашли две боевые гранаты
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

В штате Северная Каролина, США, саперы вывезли две настоящие боевые гранаты из жилого дома. Об этом пишет People.

Снаряды нашли родственники покойного владельца дома, когда убирали у него после смерти. Они не стали рисковать и сразу вызвали специалистов.

Саперы определили, что в доме хранились дымовая ручная граната M18 и оборонительно-наступательная граната Mk II. От неосторожных действий оба снаряда могли взорваться, поэтому их утилизировали в безопасном месте.

Известно, что гранаты Mk II активно использовались во времена Второй мировой войны. Они состояли на вооружении американской армии, к тому же США поставляли их странам-союзникам.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел боевую гранату во время уборки в сарае. Старая граната времен Второй мировой войны лежала в жестяной коробке из-под конфет.

