03:09, 10 марта 2026Бывший СССР

Шикующий в Европе командир элитного батальона ВСУ вызвал недовольство сослуживцев

РИА Новости: Командир элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи» шикует в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

В элитном батальоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» нарастает недовольство командиром Сергеем Филимоновым из-за того, что он продолжает шиковать в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что комбата заметили в люксовом отеле в Швейцарии, в то время как его сослуживцы находятся в окопах под обстрелами, без брони и ротаций на передовой. Собеседник агентства добавил, Филимонов не стесняется хвастаться своей люксовой жизнью в соцсетях. В частности, он выкладывает фотографии брендовых вещей, который были куплены за «донаты» на свое подразделение, добавил источник.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы 108-го отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки да Винчи» после массированных российских ударов попросили командование выйти из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя. По его словам, причиной стали очень большие потери подразделения.

