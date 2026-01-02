Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:56, 2 января 2026

Украинские «Волки» расхотели воевать после российских ударов

После ударов России украинские «Волки да Винчи» попросили выйти из-под Гуляйполя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы 108-го отдельного механизированного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» после массированных российских ударов попросили командование выйти из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Причина — очень большие потери. Только за последние сутки двумя массированными ударами уничтожены больше 40 человек личного состава подразделения», — отметил чиновник.

Ранее «Волки Да Винчи» пожаловались, что при создании новой бригады ВСУ только на этапе ее формирования несколько тысяч бойцов уже успели дезертировали.

