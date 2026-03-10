Граждане европейской страны проголосовали за отмену «налога на брак»

В Швейцарии отменят затрагивающий около 670 тысяч семей «налог на брак»

Граждане Швейцарии поддержали на состоявшемся 8 марта референдуме отмену так называемого «налога на брак» — практики, ставящей в невыгодное положение женатые пары с примерно равными доходами обоих членов семьи. Об этом пишет Bloomberg.

Налоговая система центральноевропейской страны сейчас благоприятствует парам, в которых один из партнеров зарабатывает значительно больше другого, или где работает только один из них, в то время как налоги на одинаково зарабатывающих супругов оказываются выше, поскольку оцениваются на основе их суммарного дохода.

Одобренная швейцарцами реформа, которая вступит в силу только в 2032 году по результатам поэтапного внедрения, ослабит налоговую нагрузку на 670 тысяч семей, отмечается в публикации.

В ходе воскресного референдума граждане страны также отклонили предложение об увеличении расходов на борьбу с изменением климата и поддержали инициативу о внесении права на использование наличных денег в конституцию Швейцарии. Последняя мера оказалась популярной на фоне долгого периода отрицательных ставок в швейцарских банках и привычки многих местных жителей к хранению сбережений дома.