19:13, 6 марта 2026Экономика

В европейской стране собрались внести доступность наличных в конституцию

Bloomberg: Швейцария близка к внесению права доступа к наличным в конституцию
Дмитрий Воронин

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцария близка к тому, чтобы внести право на использование наличных в конституцию страны. Граждане проголосуют на референдуме по этому вопросу 8 марта, пишет агентство Bloomberg. Оно же ранее сообщало, что идею дополнить основной закон страны гарантией доступа к наличным поддерживает около 60 процентов швейцарцев.

Ориентация на деньги и их ценность, подкрепленная швейцарскими банками, долгое время способствовала превращению франка в убежище для глобальных инвесторов, отмечают авторы материала, по словам которых инициаторы всенародного голосования «настаивают на том, что физические деньги являются лучшей гарантией ценности в нестабильные времена».

«Мы знаем, что наличные деньги работают без электричества, без интернета, без слежки — это важно для швейцарцев», — сказал один из них журналистам, упомянув отрицательные процентные ставки, которые ранее заставляли граждан снимать деньги со счетов, чтобы не терять сбережения. Сейчас ставка местного ЦБ нулевая, и опасения потерь вложений снова оказались на повестке дня.

Также любовь швейцарцев к наличным подстегивает наличие купюры с одним из самых крупных в мире номиналов в 1000 франков, что эквивалентно 1272 долларам, говорится в статье. На фоне этого среднестатистический гражданин конфедерации хранит дома наличных денег примерно на 10,7 тысячи долларов.

В целом в Швейцарии многие вопросы внутренней политики решаются на референдумах. Так, в июне жителям страны предстоит высказать свое отношение к инициативе об ограничении населения 10 миллионами человек, а в 2027-м пройдет голосование по поводу возможного повышения налогов ради финансирования закупок американских истребителей.

