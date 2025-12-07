В одной европейской стране захотели ограничить численность населения

Почти половина швейцарцев поддержали предложение об ограничении населения

Почти половина жителей Швейцарии (48 процентов) поддержали предложение об ограничении численности населения страны до 10 миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители правой Народной партии, представившие предложение, выступают против иммиграции. Они утверждают, что слишком быстрый рост населения подавляет сферы жилья, транспорта и коммунальных услуг.

Сторонники инициативы также отметили, что в поддержку введения ограничений собрали 100 тысяч подписей.

Ранее власти Швейцарии заявили, что готовы пойти на дополнительные уступки, если президент США Дональд Трамп еще сильнее снизит тарифы. Впрочем, любые уступки со стороны Швейцарии должны быть совместимы с ее сельскохозяйственной политикой, отмечается в публикации.