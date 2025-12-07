Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 7 декабря 2025Мир

В одной европейской стране захотели ограничить численность населения

Почти половина швейцарцев поддержали предложение об ограничении населения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freepic.diller / Freepik

Почти половина жителей Швейцарии (48 процентов) поддержали предложение об ограничении численности населения страны до 10 миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители правой Народной партии, представившие предложение, выступают против иммиграции. Они утверждают, что слишком быстрый рост населения подавляет сферы жилья, транспорта и коммунальных услуг.

Сторонники инициативы также отметили, что в поддержку введения ограничений собрали 100 тысяч подписей.

Ранее власти Швейцарии заявили, что готовы пойти на дополнительные уступки, если президент США Дональд Трамп еще сильнее снизит тарифы. Впрочем, любые уступки со стороны Швейцарии должны быть совместимы с ее сельскохозяйственной политикой, отмечается в публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Кадыров рассказал о положении ВСУ на сумском направлении

    Одна европейская страна отказалась признавать Палестину

    Российские зумеры «превратились в киборгов»

    Российский военный высказался о дезертирстве в рядах ВСУ

    В Ирландии заявили о провале ЕС из-за российских активов

    На Украине назвали критической ситуацию с ракетами Patriot

    Большунов пропустил церемонию награждения после поражения на финише

    В Минобороны заявили о продвижении российских войск на купянском направлении

    Стало известно о повреждении плотины в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok