В нейтральной стране задумали повысить налоги ради закупок американских истребителей

Bloomberg: Швейцария планирует повысить налог, чтобы оплатить истребители из США

Швейцария планирует закупить у США несколько десятков истребителей F-35 и рассматривает возможность приобретения еще одной зенитной артиллерийской установки европейского производства. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что для реализации таких планов власти этой считающейся нейтральной страны задумали временно повысить налог с продаж.

«Необходимый плебисцит по этому вопросу запланирован на лето следующего года. Если избиратели поддержат это изменение, налог может повыситься с 1 января 2028 года», — говорится в публикации.

Как указывает агентство, американцы отложили передачу Швейцарии зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне разногласий из-за фиксированной стоимости закупок самолетов в размере 7,7 миллиарда долларов и приоритета, отдаваемого Вашингтоном поставкам на Украину. Берн, в свою очередь, не хочет платить больше указанной суммы, из-за чего получит только 30 истребителей, а не 36, как планировалось изначально.

На фоне задержки поставок Patriot швейцарцы стремятся получить еще один комплекс, который «предпочтительно, должен быть произведен в Европе», чтобы снизить зависимость от поставок из США, отмечается в статье.

Традиционно претендующая на нейтральный статус Швейцария в последнее время не только последовательно присоединяется к антироссийским санкциям Евросоюза, но и наращивает военные расходы. Осенью 2022 года власти конфедерации ввели эмбарго на поставки оружия в Россию и на Украину, но после этого начали обсуждать возможность непрямых военных поставок Киеву. В итоге в конце 2025 года швейцарский парламент одобрил возможность открытия реэкспорта вооружений.