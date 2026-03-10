Реклама

13:59, 10 марта 2026

США отклонили одно предложение Украины и поплатились

Axios: США отклонили предложение Украины по технологии против беспилотников
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США отклонили предложение Украины по продаже технологии против ударных беспилотников, что стало тактическим просчетом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, почти семь месяцев назад украинские чиновники пытались продать Вашингтону свою технологию сбивания иранских ударных беспилотников и даже подготовили презентацию, демонстрирующую, как эта технология может защитить американские войска и их союзников на Ближнем Востоке.

Администрация президента США Дональда Трампа тогда отвергла предложение, однако на прошлой неделе изменила свою позицию из-за ударов беспилотников со стороны Ирана.

Два американских чиновника подчеркнули, что отказ от предложения Украины стал одним из крупнейших тактических просчетов администрации американского лидера.

«Если мы и допустили тактическую ошибку или просчет, предшествовавший этой войне в Иране, то это именно она», — признал один из чиновников.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина поделилась со странами Персидского залива экспертизой противодействия беспилотным летательным аппаратам Ирана. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами стран Ближнего Востока.

