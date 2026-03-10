Стало известно о новых планах Германии по Украине

Bloomberg: Германия хочет поставить ракеты-перехватчики на Украину

Германия хочет поставить ракеты-перехватчики PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Bloomberg.

«На Украину будет поставлено около 35 ракет-перехватчиков, включая пять дополнительных подразделений из германских вооруженных сил. [Глава Минобороны ФРГ] Борис Писториус убедил несколько европейских партнеров объединить усилия для поставки около 30 управляемых ракет PAC-3 для украинских зенитных ракетных комплексов Patriot с целью пополнения сокращающихся запасов», — приводит агентство слова источников.

Предполагается, что Берлин поставит Киеву 5 ракет, а другие европейские страны — еще 30 ракет. Дополнительные обязательства планируют на себя взять Нидерланды.

13 февраля Украина открыла первый совместный завод по производству дронов для ВСУ на территории Германии. Около 10 тысяч БПЛА, произведенных на этом заводе, будут доставлены Киеву в текущем году. При этом к концу года в Европе будут запущены 10 совместных предприятий по производству дронов для ВСУ.