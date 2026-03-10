Стало известно о смерти подростка в российской школе

Прокуратура сообщила о смерти 15-летнего мальчика в школе Владивостока

Во Владивостоке не спасли 15-летнего мальчика, которому стало плохо в одной из школ города. О его смерти сообщила региональная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, подросток почувствовал недомогание вечером 10 марта. Какие у него наблюдались симптомы и находился ли он в это время на уроке, не уточняется.

Прокуратура контролирует расследование смерти школьника.

Ранее стало известно о смерти 14-летнего школьника в Выборге Ленобласти. Мальчик почувствовал себя плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но подросток так и не пришел в сознание.

В сентябре аналогичный случай зафиксировали в городе Елизово Камчатского края. Там на физкультуре стало плохо 15-летней девочке. Спасти ее не смогли.