18:10, 10 марта 2026Из жизни

Стало известно о связи Эпштейна с бывшей партнершей кронпринца Норвегии

Бывшая партнерша норвежского кронпринца Хокона оказалась связана с Эпштейном
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: capitalpictures.com / Globallookpress.com

Новые документы из обнародованных файлов финансиста-педофила Джеффри Эпштейна доказали его связь с бывшей партнершей кронпринца Норвегии Хокона. Об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что тесные связи Эпштейна с норвежским престолом не ограничиваются его дружбой с нынешней женой Хокона, кронпринцессой Метте-Марит. До нее наследник трона два года встречался с наследницей косметической империи Селиной Мидельфарт. На фото 1997 года, сделанном в поместье нынешнего президента США Дональда Трампа, Мидельфарт, тогда еще студентка, целует Эпштейна в щеку. В 2021 году, во время суда над сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл выяснилось, что ассистентка Масксвелл отправляла Мидельфарт цветы по указанию финансиста.

Сама бывшая партнерша кронпринца Норвегии отрицает какую-либо близость с Эпштейном. Она утверждает, что он лишь входил в круг общения, возникший вокруг Трампа, с которым она также недолго встречалась.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней. Она уже принесла публичные извинения за свою связь с педофилом.

