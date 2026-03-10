Табурет в руках россиянина стал смертельным оружием

В Выксе мужчина забил табуретом знакомого из-за старого конфликта

В Нижегородской области задержали 58-летнего жителя города Выкса, подозреваемого в расправе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2025 года обвиняемый в доме на улице Чкалова вступил в конфликт со своим знакомым. У мужчин долгое время была сильная личная неприязнь друг к другу. На этот раз словесный спор перерос в драку и обвиняемый вооружился табуретом, которым забил своего недруга, нанеся несовместимые с жизнью травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

