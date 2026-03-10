Реклама

Трамп начал присматриваться к кандидатам на выборы-2028

WSJ: Трамп сравнил Вэнса и Рубио в контексте президентской гонки 2028 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в частном порядке обсуждает с советниками и спонсорами вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в контексте президентских выборов 2028 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

По данным издания, Трамп в течение нескольких месяцев опрашивал окружение о политических сильных и слабых сторонах двух республиканцев. При этом президент считает это «игрой» и не рассматривает сравнение как выбор официального преемника. Однако, как пишет газета, вопрос будущего наследника своей империи MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») остается для него одним из ключевых.

Источники WSJ утверждают, что Трамп все чаще проявляет расположение к Рубио, хвалит его выступления и обращается за советом по вопросам вне его прямой компетенции. При этом президент не критикует Вэнса и не сомневается в его электоральных перспективах.

«Если Вэнс будет баллотироваться в президенты в 2028 году, некоторые близкие к Рубио люди считают, что ему, возможно, лучше подождать с началом собственной кампании за Белый дом. Рубио выдвинет свою кандидатуру в 2028 году только в том случае, если Трамп это одобрит», — сказано в публикации.

Ранее Трамп заявлял, что фавориты на выборах президента США в 2028 году есть, но говорить о каком-то одном конкретном пока рано. Он также назвал Рубио и Вэнса великолепными людьми, но отказался назвать имя своего преемника на выборах 2028 года.

