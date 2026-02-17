Трамп уклонился от вопроса о своем преемнике

Трамп назвал Рубио и Вэнса великолепными людьми, но отказался называть преемника

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса великолепными людьми, но отказался называть имя своего преемника на выборах 2028 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Джей Ди великолепен. И Марко — они оба великолепны», — так Трамп ответил на вопрос журналистов о том, поддержит ли он Вэнса или Рубио на выборах 2028 года.

Глава Белого дома отметил, что ему не о чем беспокоиться, так как у него еще три года впереди.

Ранее Трамп заявлял, что фавориты на выборах президента США в 2028 году есть, но говорить о каком-то одном конкретном пока рано. Между тем, он выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в его личном рейтинге также прозвучало имя главы Минфина Скотта Бессента.