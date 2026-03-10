Реклама

02:50, 10 марта 2026

Трамп раскрыл свои опасения по поводу операции в Иране

Трамп: США не хотят повторения в Иране иракского сценария
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Соединенные Штаты опасаются и не хотят, чтобы в Иране повторился иракский сценарий. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Как вы помните, был Ирак — всех уволили, военных уволили, полицейских уволили, политиков уволили. Никого не осталось», — напомнил Трамп. Он подчеркнул, что в итоге все это обернулось появлением «Исламского Государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), и Вашингтон не хочет, чтобы что-то похожее произошло в Исламской Республике.

Во время своего выступления Трамп также объяснил, что США были вынуждены начать операцию против Ирана, так как Тегеран якобы собирался ударить по ним в течение недели.

