Трампа уличили в попытке переложить ответственность за конфликт с Ираном

Политолог Дудаков: Трампу не удастся сохранить лицо на фоне конфликта с Ираном

Президенту США Дональду Трампу вряд ли удастся сохранить лицо на фоне неудач страны в конфликте с Ираном, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. По его словам, администрация Трампа сейчас ищет, на кого можно переложить ответственность за проблемы в регионе.

«Мы понимаем, что есть серьезные, объективные факторы, влияющие на позицию администрации Трампа, — сказал Дудаков. — Мы видим истощение ракет для систем ПВО, которых у США осталось не так много. Видим ущерб американским базам и военным объектам, уничтожение дорогих радиолокационных станций, нефтеперерабатывающих заводов, которые нужны США».

Репутационные риски американскому лидеру, по словам политолога, наносит и резкий рост цен на топливо в мире, крайне негативное отношение граждан к происходящему. Все это, как объяснил Дудаков, вынуждает Трампа искать стратегии выхода из ближневосточного конфликта.

«Трамп уже говорит о том, что цели в Иране, якобы, выполнены: военному сектору, руководству страны нанесен серьезный ущерб. Он пытается сохранить лицо, назвать что-то своей победой и как-то выйти из конфликта. Но не думаю, что сохранить лицо удастся. Поэтому США также активно ищут козла отпущения, на которого можно переложить вину. Это могут быть и европейцы, и ближневосточные партнеры, и ИИ, совершивший грубые ошибки», — предположил политолог.

Ранее демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран. Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий и иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами американской администрации о причинах нападений на Иран.