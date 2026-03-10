Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 10 марта 2026МирЭксклюзив

Трампа уличили в попытке переложить ответственность за конфликт с Ираном

Политолог Дудаков: Трампу не удастся сохранить лицо на фоне конфликта с Ираном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Президенту США Дональду Трампу вряд ли удастся сохранить лицо на фоне неудач страны в конфликте с Ираном, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. По его словам, администрация Трампа сейчас ищет, на кого можно переложить ответственность за проблемы в регионе.

«Мы понимаем, что есть серьезные, объективные факторы, влияющие на позицию администрации Трампа, — сказал Дудаков. — Мы видим истощение ракет для систем ПВО, которых у США осталось не так много. Видим ущерб американским базам и военным объектам, уничтожение дорогих радиолокационных станций, нефтеперерабатывающих заводов, которые нужны США».

Репутационные риски американскому лидеру, по словам политолога, наносит и резкий рост цен на топливо в мире, крайне негативное отношение граждан к происходящему. Все это, как объяснил Дудаков, вынуждает Трампа искать стратегии выхода из ближневосточного конфликта.

«Трамп уже говорит о том, что цели в Иране, якобы, выполнены: военному сектору, руководству страны нанесен серьезный ущерб. Он пытается сохранить лицо, назвать что-то своей победой и как-то выйти из конфликта. Но не думаю, что сохранить лицо удастся. Поэтому США также активно ищут козла отпущения, на которого можно переложить вину. Это могут быть и европейцы, и ближневосточные партнеры, и ИИ, совершивший грубые ошибки», — предположил политолог.

Ранее демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран. Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий и иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами американской администрации о причинах нападений на Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok