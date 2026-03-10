Цены на газ обрушились

Газ на лондонской бирже ICE подешевел на 19 процентов

Стоимость газа на лондонской бирже ICE обрушилась. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На торгах во вторник, 10 марта, стоимость голубого топлива по индексу хаба TTF в Нидерландах опустилась на 19 процентов. Газ подешевел до 548 долларов за тысячу кубометров.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке цена топлива претерпевает резкие скачки — с конца февраля она выросла более чем на 100 процентов. До начала операции США и Израиля против Ирана газовые котировки опускались до 382 долларов. После начала боевых действий они приближались к отметке в 820 долларов.

Ранее отмечалось, что запасы газа в Великобритании сократились с 18 000 гигаватт-часов в прошлом году до 6700 гигаватт-часов. Это значит, что в скором времени Британия рискует остаться без газа — запасами в хранилищах можно обеспечить лишь 1,5-2 дня активного потребления. Часть танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, меняет маршруты, уходя в Азию. В результате Великобритания вынуждена переплачивать за поставки.