Экономика
20:24, 10 марта 2026Экономика

Цены на газ обрушились

Газ на лондонской бирже ICE подешевел на 19 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Стоимость газа на лондонской бирже ICE обрушилась. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На торгах во вторник, 10 марта, стоимость голубого топлива по индексу хаба TTF в Нидерландах опустилась на 19 процентов. Газ подешевел до 548 долларов за тысячу кубометров.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке цена топлива претерпевает резкие скачки — с конца февраля она выросла более чем на 100 процентов. До начала операции США и Израиля против Ирана газовые котировки опускались до 382 долларов. После начала боевых действий они приближались к отметке в 820 долларов.

Ранее отмечалось, что запасы газа в Великобритании сократились с 18 000 гигаватт-часов в прошлом году до 6700 гигаватт-часов. Это значит, что в скором времени Британия рискует остаться без газа — запасами в хранилищах можно обеспечить лишь 1,5-2 дня активного потребления. Часть танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, меняет маршруты, уходя в Азию. В результате Великобритания вынуждена переплачивать за поставки.

