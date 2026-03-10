Эрдоган сделал предложение Зеленскому по переговорам с Россией

Зеленский: Эрдоган предложил Турцию в качестве места переговоров по Украине

Турецкий президент Реджеп-Тайип Эрдоган предложил Турцию в качестве места переговоров по Украине. Об этом сообщил его украинский коллега Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Господин президент [Эрдоган] отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат», — сообщил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Эрдогана за готовность Анкары помочь украинской энергетике в будущем.

В сентябре Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к встрече. По его словам, Анкара всегда придерживалось мнения, что конфликт на Украине может быть урегулирован лишь путем переговоров.