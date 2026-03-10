Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:11, 10 марта 2026Бывший СССР

Эрдоган сделал предложение Зеленскому по переговорам с Россией

Зеленский: Эрдоган предложил Турцию в качестве места переговоров по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Реджеп-Тайип Эрдоган

Реджеп-Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Handout via Reuters

Турецкий президент Реджеп-Тайип Эрдоган предложил Турцию в качестве места переговоров по Украине. Об этом сообщил его украинский коллега Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Господин президент [Эрдоган] отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат», — сообщил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Эрдогана за готовность Анкары помочь украинской энергетике в будущем.

В сентябре Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к встрече. По его словам, Анкара всегда придерживалось мнения, что конфликт на Украине может быть урегулирован лишь путем переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по столице российского региона погибли люди

    Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Уиткофф заявил о переносе переговоров России и Украины

    Дочь Лазаревой и Шаца назвала самый наркоманский город мира

    Подмосковные врачи спасли ребенка весом 1750 граммов

    На территории больницы нашли 34 древнеримские гробницы

    Популярный кроссовер Jetour получил новую версию в России

    Развеян миф о вреде популярных продуктов для памяти

    В Конгрессе США опровергли доводы Трампа в пользу войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok