У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Запорожской области у ликвидированного бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Гордиенко обнаружили тетрадь с личным бюджетом. Об этом сообщает «Российская газета».

В блокноте украинский военный записывал расходы и планируемые траты. Уточняется, что на одной из страниц была указана сумма в 100 тысяч, после чего были перечислены расходы. При этом половина этой суммы предназначалось для некой Марты. Еще 20 тысяч боец ВСУ хотел отправить куму Андрею, а 10 тысяч вложить в инвестиции. Кроме того, пять тысяч мужчина собирался передать в «общак» подразделения ВСУ, а три тысячи — направить на коммунальные расходы.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на поднятие зарплат военнослужащим ВСУ денег в бюджете страны нет.

