11:57, 10 марта 2026Бывший СССР

Украина предложила «немедленные действия» по Ирану

Стефанишина: Для Украины было важно показать немедленные действия по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Украина поделилась со странами Персидского залива экспертизой противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Ирана. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает издание «Общественное».

«Для Украины было действительно важно показать, что мы можем предложить не политическую позицию, обеспокоенность или сочувствие, а немедленные действия и немедленный эффект», — сказала она.

Также, по ее словам, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами стран Ближнего Востока.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что конфликт США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы, поэтому в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс.

