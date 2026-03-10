Украина выпустила в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США, и восемь управляемых авиабомб.
Помимо того, были уничтожены 241 БПЛА самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что специалисты ВС России по налаживанию связи развернули одно важное оборудование в зоне действия группировки «Восток». Механик с позывным Спайщик рассказал подробности об установке оборудования.