Россия
12:09, 10 марта 2026

Украина выпустила в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы

Минобороны: Системы ПВО сбили три снаряда HIMARS и восемь управляемых авиабомб
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США, и восемь управляемых авиабомб.

Помимо того, были уничтожены 241 БПЛА самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что специалисты ВС России по налаживанию связи развернули одно важное оборудование в зоне действия группировки «Восток». Механик с позывным Спайщик рассказал подробности об установке оборудования.

