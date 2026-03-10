Реклама

Умер один из основателей «Эха Москвы»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Умер один из основателей радиостанции «Эхо Москвы» и ее звукорежиссер Сергей Игнатов, сообщил журналист радиостанции Андрей Кравченко (Антон Орехъ) в своем Telegram-канале.

«Последние три года Сергей боролся с онкологией. Боролся не просто мужественно, а героически», — написал Кравченко.

Данные о смерти Игнатова также подтвердил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, который включен Минюстом в реестр иноагентов.

Ранее журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер в возрасте 40 лет от инфаркта. В Sputnik Молдова уточнили, что Петрика не стало 13 января, за день до этого он провел последний эфир.

