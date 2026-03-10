Умер один из основателей «Эха Москвы»

Умер один из основателей радиостанции «Эхо Москвы» и ее звукорежиссер Сергей Игнатов, сообщил журналист радиостанции Андрей Кравченко (Антон Орехъ) в своем Telegram-канале.

«Последние три года Сергей боролся с онкологией. Боролся не просто мужественно, а героически», — написал Кравченко.

Данные о смерти Игнатова также подтвердил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, который включен Минюстом в реестр иноагентов.

