Бывший СССР

12:46, 10 марта 2026

В Армении сообщили о попытках иностранного влияния на предстоящие выборы

СВР Армении: Иностранные лица пытаются оказать давление перед выборами
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В Армении заявили о случаях иностранного давления на граждан страны и представителей армянской диаспоры за рубежом перед предстоящими парламентскими выборами. Об этом сообщила в своем докладе Служба внешней разведки (СВР) республики, его текст опубликовало агентство Armenpress.

«В некоторой стране различные лица, выступая от имени специальных служб данного государства, пытаются оказывать давление на лиц армянского происхождения и граждан Республики Армения, осуществляющих экономическую деятельность в этой стране, побуждая их предпринимать действия в поддержку некоторых политических сил, заявивших о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах в Армении», — сказано в сообщении.

При этом в заявлении не уточняется, о какой именно стране идет речь. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС обсудит варианты помощи Армении во время парламентских выборов в 2026 году.

