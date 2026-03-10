Реклама

21:23, 10 марта 2026Интернет и СМИ

В Германии сообщили о панике в Киеве из-за Ирана

Spiegel: Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызвал панику в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Киеве обеспокоены грядущими проблемами с поставками оружия на Украину из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызывает настоящую панику на Украине», — отмечается в статье.

Несмотря на то что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия на Украину, американский лидер Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у Вашингтона, а затем поставлять их Киеву. Однако сейчас США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot, указывает журнал.

Ранее стало известно, что Германия хочет поставить ракеты-перехватчики PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что Берлин поставит Киеву 5 ракет, а другие европейские страны — еще 30 единиц.

