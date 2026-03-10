В Китае рассказали о негодовании Европы из-за получения Россией огромного сокровища

Sohu: Открытие нефтяного месторождения в России вызвало негодование в Европе

Журналисты китайского издания Sohu рассказали о негодовании и зависти в Европе из-за получения Россией огромного сокровища. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Речь идет об открытии нефтяного месторождения. В феврале 2026 года «Газпром нефть» сообщила об открытии крупнейшего за 30 лет месторождения нефти на юге полуострова Ямал (ЯНАО) , его назвали в честь академика Алексея Конторовича. Геологические запасы составляют 55 млн тонн.

По словам обозревателей, Россия разбогатела фактически в одночасье, чем подорвала попытки Европы ослабить ее экономику очередным пакетом санкций.

«Как будто небеса протягивают России золотую чашу. <…> После стольких лет санкций и попыток западных стран разрушить российскую экономику, РФ удалось найти настоящее сокровище», — говорится в материале.

Китайские журналисты напомнили, что Европа узнала об открытии месторождения на фоне роста стоимости энергоносителей, который вызвала эскалация на Ближнем Востоке.

Ранее британский портал Unherd.отметил, что операция Соединенных Штатов и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти.

