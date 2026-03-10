В Минобороны раскрыли подробности ударов по объектам на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по объектам энергетики на Украине

Российские военные ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности атак раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атакам также подверглись места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах на Украине.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы. Помимо того, за сутки были уничтожены 241 БПЛА самолетного типа.