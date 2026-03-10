Реклама

В постсоветской стране захотели устранить связанных с Россией лиц в православной церкви

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Властям Литвы нужно устранять из Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви (РПЦ) якобы присутствующих в организации агентов РФ. К таким действиям призвал министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, его слова приводит LRT.

«Мы должны пресекать деятельность российских спецслужб в этой организации. Если бы это была компания, которая хотела бы инвестировать в стратегический сектор, и мы бы проверяли ее на соответствие интересам национальной безопасности, она не могла бы владеть активами вблизи наших стратегических объектов из-за связей с российскими службами прямого влияния», — сказал он.

По словам главы МИД Литвы, Вильнюс должен находить людей, которые стремятся оказать влияние на епархию, и деликатно удалять их из религиозной организации. До этого о зависимости Виленской и Литовской епархии от РПЦ заявила разведка прибалтийской республики.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова обсудить с США использование своей территории для операции в Иране. Он отметил, что Вашингтон может использовать территорию республики для решения логистических задач.

