13:48, 10 марта 2026

В России оценили новость об усилении ПВО Украины

Военный эксперт Матюшин: Наши ракеты как били, так и бьют по Украине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новые системы противовоздушной обороны (ПВО) и снаряды к ним. Как эта новость отразилась на стратегии российских войск, «Царьграду» рассказали военные эксперты.

Так, офицер Донецкой народной республики в запасе Александр Матюшин заметил, что «наши ракеты как били, так и бьют по Украине». «Наши дроны как летели, да, так и летят непосредственно на территорию Украины, продолжают бить по целям. К примеру, в воскресенье, было 489 дронов выпущено», — сообщил специалист.

По его мнению, в данный момент американские системы ПВО нужны больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, так что очевидно, что Киев вряд ли получил большой запас вооружения от Вашингтона.

Олег Шаландин, военный эксперт и подполковник, добавил, что нельзя говорить о большом усилении украинских войск на поле боя.«Я думаю, что это временное явление. Почему. Потому что системы и техника ПВО для наших Вооруженных Сил являются приоритетной целью, для того чтобы мы имели превосходство в воздухе», — резюмировал специалист.

Ранее в Финляндии прокомментировали тему поставок вооружения Украине. Было отмечено, что сокращение ракет для ПВО Киева приведет к полной победе России.

