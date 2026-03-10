Реклама

20:20, 10 марта 2026

В сети обсудили видео купания Ивлеевой с африканцами в грязной реке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nastyaivleeva

В сети обсудили видео купания российской телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в грязной реке. Пост появился на ее второй странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость поделилась кадрами из поездки в Танзанию. Она предстала перед камерой в розовом купальнике, погружаясь в воду коричневого цвета. При этом находившиеся рядом африканцы почерпнули и намазали ей на волосы глину и ил.

«Со мной случилась Танзания, где я ела землю, пила из лужи, попробовала все потроха, сырое мясо, бабуина, кровь и так далее!» — указала в подписи инфлюэнсерша.

Поклонники высказались о ролике в комментариях. «Где-то далеко плачет парикмахер, который делал блонд», «У твоего колориста, наверное, инфаркт», «Волосы затонировали?», «Ну реально блондинка в шоколаде», — заявили юзеры.

В феврале сообщалось, что Анастасия Ивлеева сменила имидж на фоне взлома аккаунта.

