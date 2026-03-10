WSJ: В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

Слова президента США Дональда Трампа о скором заверешении войны против Ирана поставили под сомнение, указав на отсуствие институционального краха Тегерана. Об этом сообщает The WallStreet Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом военной кампании, и иностранного дипломата, отвечающего за Иран.

В интервью телеканалу CBS американский лидер сослался на серьезный ущерб, нанесенный военно-морскому флоту, военно-воздушным силам и средствам связи республики. Однако признаки серьезных трещин или институционального краха в Тегеране отсутствуют, сообщили собеседники газеты.

По словам дипломата, цель иранского руководства, по-видимому, состоит в том, чтобы удержаться у власти, пока накапливаются последствия войны, и оказать давление на Трампа, чтобы тот ушел в отставку.

Ранее некоторые советники Трампа в частном порядке призывали его продумать план вывода Вашингтона из войны с Ираном на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую негативную реакцию. По словам источников, советники Трампа с тревогой наблюдали, как цены на нефть взлетели до более чем 100 долларов за баррель.