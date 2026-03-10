В США резко повысили прогноз цен на нефть

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти Brent в 2026-м на 33,66 %

В США резко повысили прогноз средней цены на нефть в 2026 году. Об этом со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщает ТАСС.

Ведомство увеличило прогноз стоимости эталонной марки североморской нефти Brent сразу на треть (плюс 33,66 процента). Ожидается, что сырье будет дороже: вместо 57,69 — уже 78,84 доллара за баррель. В 2027 году средние цены снизятся до 64,47 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что цены резко выросли из-за боевых действий на Ближнем Востоке, в результате которых поставки сырья через Ормузский пролив сократились, а добыча нефти в регионе снизилась.

Гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что продолжение блокировки поставок сырья через контролируемый Ираном Ормузский пролив станет катастрофой для мировых рынков.

«Чем дольше продлится сбой, тем более серьезными будут последствия для мировой экономики», — предупредил топ-менеджер, представляющий крупнейшую в мире нефтяную компанию.

Ведущие ближневосточные производители нефти сократили производство на 20-25 процентов относительно уровней февраля. Падение показателя в Ираке составило 2,9 миллиона баррелей в день, в Саудовской Аравии — 2-2,5 миллиона, а в ОАЭ — 500-800 тысяч.