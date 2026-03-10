Реклама

В США указали на несостоятельность военного арсенала Вашингтона после нападения на Иран

Риттер: США показали России несостоятельность своего вооружения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Напав на Иран, США показали России несостоятельность своего военного арсенала. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил бывший разведчик Скотт Риттер.

«Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "Золотого купола"?» — задался риторическими вопросами аналитик, добавив, что происходящее в ходе конфликта с Ираном — это позор.

Риттер также подчеркнул, что Исламская Республика сейчас занимает гораздо более выгодное положение как в военном плане, так и в контексте будущих переговоров с Вашингтоном, если они состоятся. По его мнению, США и Израиль поплатятся за то, что начали войну с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон не хочет повторения иракского сценария в Иране.

