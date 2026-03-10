Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 10 марта 2026Мир

В Венгрии оценили сообщения о вмешательстве России в выборы

Глава правящей партии Венгрии Кочиш опроверг данные о вмешательстве РФ в выборы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Заявления о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Венгрии не соответствуют действительности и являются попыткой отвлечь внимание от того, что Киев на самом деле стремится повлиять на результаты голосования, чтобы привести к власти в Венгрии правительство, ориентированное на поддержку Украины. Об этом заявил глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш в соцсети.

«Все службы национальной безопасности подтвердили, что левый слух, связанный с журналистом Сабольчем Пани и касающийся российского влияния на выборы, является ложным», — написал он.

По его словам, сведения о том, что люди, упомянутые в публикации Сабольч Пани, или другие лица с похожей деятельностью находятся и действуют на территории Венгрии, не подтверждаются никакими данными, в том числе информацией от спецслужб других государств.

«На самом деле, это [президент Украины Владимир] Зеленский хочет видеть в Венгрии проукраинское правительство, и именно поэтому украинцы хотят вмешаться в венгерские выборы», — заявил он.

Ранее дипломат, постоянный представитель Украины в ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский заявил, что втягивание Украины в борьбу с Венгрией президентом Владимиром Зеленским стало ошибкой для Киева. По его словам, если бы Зеленский не начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в случае победы на выборах оппозиционного кандидата Петера Мадяра Будапешт разблокировал бы кредит Европейского Союза (ЕС) для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    Трамп заявил о победах США

    В Венгрии оценили сообщения о вмешательстве России в выборы

    Продырявившую презервативы подруги женщину признали невиновной

    Обнаружен эффективный способ борьбы с трудноизлечимым видом рака

    Названы сложности при поиске пропавших в Подмосковье детей

    Трамп обосновал начало военной операции против Ирана

    Трамп высказался об уничтожении иранских кораблей

    Иранские военные предложили странам сделку для прохода Ормузского пролива

    Трамп высказался о замене Моджтабы Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok