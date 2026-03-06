На Украине назвали ошибкой решение Зеленского бороться с Венгрией

Дипломат Веселовский: Борьба с Венгрией стала для Украины ошибкой

Втягивание Украины в борьбу с Венгрией президентом Владимиром Зеленским стало ошибкой для Киева. Так действия руководства страны объяснил дипломат, постоянный представитель Украины в ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский в разговоре с Telegraf.

По его словам, если бы Зеленский не начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в случае победы на выборах оппозиционного кандидата Петера Мадяра Будапешт разблокировал бы кредит Европейского Союза (ЕС) для Киева. Если бы победил Орбан — Брюсель бы мог начать предметно бороться с ним, не рискуя повысить популярность политика перед выборами, и пакет помощи все равно оказался бы разморожен.

«Так у меня вопрос, для чего нужно было втягиваться?», — задается вопросом дипломат.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

На следующий день после этого венгерские власти задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Утверждается, что украинцев задержали по подозрению в отмывании денег.