Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 10 марта 2026Россия

Вассерман рассказал о посвященном «падению России» телефонном разговоре

Депутат ГД Вассерман заявил, что его спросили о действиях при падении России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У депутата Госдумы (ГД) Анатолия Вассермана состоялся телефонный разговор, посвященный действиям при «падении России». Об этом он рассказал в Telegram.

По словам Вассермана, на его номер позвонил неизвестный, который спросил, выбрал ли он страну, в которую планирует переехать после поражения Российской Федерации.

«Ответил ему: "Поскольку вы до падения России не доживете, вряд ли вас ответ на этот вопрос может интересовать"», — заявил он. Вассерман добавил, что собеседник пытался пристыдить его за то, что тот «продался очередному Гитлеру». Отвечать на такие заявления депутат не стал.

Ранее Вассерман назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Смартфоны Samsung оказались забиты «мусором»

    Российский врач вернется к работе после истекшей кровью пациентки

    Немецкий чиновник отказался участвовать в выборах и выиграл их

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok