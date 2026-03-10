Вассерман рассказал о посвященном «падению России» телефонном разговоре

Депутат ГД Вассерман заявил, что его спросили о действиях при падении России

У депутата Госдумы (ГД) Анатолия Вассермана состоялся телефонный разговор, посвященный действиям при «падении России». Об этом он рассказал в Telegram.

По словам Вассермана, на его номер позвонил неизвестный, который спросил, выбрал ли он страну, в которую планирует переехать после поражения Российской Федерации.

«Ответил ему: "Поскольку вы до падения России не доживете, вряд ли вас ответ на этот вопрос может интересовать"», — заявил он. Вассерман добавил, что собеседник пытался пристыдить его за то, что тот «продался очередному Гитлеру». Отвечать на такие заявления депутат не стал.

Ранее Вассерман назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине.