Вассерман назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине

Вассерман: Киеву и Западу выгодно продолжать конфликт на Украине

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «МК» назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине. По его словам, это Киев и отчасти Запад.

Известный эрудит отметил, что у нынешней украинской власти по завершении конфликта пропадет ее положение, поэтому она будет затягивать переговорный процесс.

«На Западе украинский конфликт, наверное, выгоден не всем, но многим», — добавил Вассерман. По его словам, в первую очередь это оружейное лобби, которое испытыване свои разработки в реальных боевых условиях.

Во-вторых, это те, кто надеется нанести поражение России через украинский конфликт. Даже если Украина не сможет победить, боевые действия заставят тратить Москву достаточно большие ресурсы, надеются на Западе, считает депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. Он подчеркнул, что Киев готов продолжить обсуждения на территории нейтральных стран, кроме России и Белоруссии.

