Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:02, 15 февраля 2026Россия

Вассерман назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине

Вассерман: Киеву и Западу выгодно продолжать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «МК» назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине. По его словам, это Киев и отчасти Запад.

Известный эрудит отметил, что у нынешней украинской власти по завершении конфликта пропадет ее положение, поэтому она будет затягивать переговорный процесс.

«На Западе украинский конфликт, наверное, выгоден не всем, но многим», — добавил Вассерман. По его словам, в первую очередь это оружейное лобби, которое испытыване свои разработки в реальных боевых условиях.

Во-вторых, это те, кто надеется нанести поражение России через украинский конфликт. Даже если Украина не сможет победить, боевые действия заставят тратить Москву достаточно большие ресурсы, надеются на Западе, считает депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. Он подчеркнул, что Киев готов продолжить обсуждения на территории нейтральных стран, кроме России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Вассерман назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине

    Экс-премьер Украины подвел итоги переговоров России и США

    В двух российских городах прогремели мощные взрывы

    Обновленные Су-57 сравнили с другими истребителями пятого поколения

    Появились подробности о состоянии перенесшей страшное падение на Олимпиаде американки

    Европейцам назвали последствия решения бросить вызов США

    В России указали на махинации Зеленского с выборами на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok