Экономика
14:10, 10 марта 2026Экономика

Вероятность отказа Китая от российской нефти ради американской оценили

Бахтизин: Российская нефть слишком важна для Китая для ее замены американской
Вячеслав Агапов

Фото: CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Российская нефть слишком важна для Китая, чтобы он отказался от нее и заменил американской. Вероятность отмены импорта российского сырья оценил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин, его цитирует РИА Новости.

На ближайших переговорах глава Минфина США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн планируют обсудить возможность сокращения Пекином импорта российской нефти. Встреча состоится с 21 марта по 2 апреля.

По мнению эксперта, российская нефть занимает слишком важное место в стратегии национальной безопасности Китая, чтобы ожидать серьезного пересмотра энергетической политики.

«Для Китая энергетическая безопасность является стратегическим вопросом национальной безопасности. Пекин долгое время выстраивал максимально диверсифицированную систему поставок, включая Ближний Восток, Россию, Африку и собственные долгосрочные контракты», — пояснил Бахтизин.

Причин тому несколько: нефть из РФ через сухопутные маршруты поставлять проще и быстрее, чем из США морем. Также Китай старается не завязывать ключевые ресурсы на одного поставщика. Наконец, Пекин руководствуется долгосрочными приоритетами, стратегией национальной безопасности и экономической эффективностью.

В рамках встречи Бессента с Лифэном американская сторона также планирует продвигать расширение поставок самолетов Boeing и сои и ослабление экспортного контроля Пекина в отношении редкоземельных минералов. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин может потребовать от Вашингтона ответных шагов в части независимости Тайваня.

