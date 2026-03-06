Реклама

Экономика
07:34, 6 марта 2026Экономика

США решили отвадить страну БРИКС от российской и иранской нефти

WSJ: Глава Минфина Бессент намерен убедить КНР отказаться от нефти из РФ и Ирана
Вячеслав Агапов

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Глава Минфина США Скотт Бессент намерен убедить КНР отказаться от нефти из РФ и Ирана. О том, что страну БРИКС решили отвадить от покупки не американского сырья, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

На предстоящих переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном министр финансов намерен убедить власти Китая сократить закупки российской нефти и совсем отказаться от иранской. Взамен он предложит увеличить нефтегазовые поставки из США.

По словам источников, Бессент также будет продвигать расширение поставок самолетов Boeing и сои и ослабление экспортного контроля Пекина в отношении редкоземельных минералов. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин на предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом может потребовать от Вашингтона ответных шагов в части независимости Тайваня.

Минфин США выдал Индии 30-дневную лицензию, которая позволяет приобретать российскую нефть, которая уже находится в морских танкерах. Решение принято для поддержания стабильности мирового энергетического рынка на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Временное послабление позволит увеличить предложение сырья, пока ситуация в ближневосточном регионе остается напряженной. В ведомстве считают, что это ограничение не позволит России получить существенную финансовую выгоду от таких сделок.

